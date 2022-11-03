Власне, підходящим, доречним воно не буває ніколи, та все ж є місця, де виглядає воно особливо дико. І особливо в ці дні спогадів про померлих…

Не раз уже доводилося торкатися теми побутового безкультур’я певної (не скажу, що дуже нечисленної) категорії наших краян, яке межує зі свинством, а то й плавно переходить в нього.

Нахабні “шоферюги”, собаки без повідка, загаджені спортивні майданчики, справляння природних потреб майже на рівні ексгібіціонізму, брутальна лайка на кожному кроці…

Вочевидь, в очах української влади це є вагомим доказом виконання “домашніх завдань” для вступу в ЄС. Або ж наші державні очільники сподіваються, що хвилі еміграції з Африки та Азії (разом з усіма тамтешніми традиціями та звичками) заповнять стареньку Європу настільки, що їй буде вже не до проявів свинства окремо взятої України…

Але, здавалося б, навіть за таких обставин повинні залишатися острівці, де згадані вище “чесноти” тернополян не мали б виявляти себе. Повинно бути щось однаково святе для всіх. Повинно, але…

– Дивіться, це ж не Путін зробив… – скрушно промовив до мене літній чоловік, який порався біля могили на кладовищі неподалік від місця, де поховані мої родичі.

Я глянув туди, куди він показував, і переконався, що в даному випадку зняття вини з ненависного усіма нами російського диктатора має підстави: особини, які облаштовували могилу поряд з тією, що її прибирав мій випадковий співрозмовник, не завдали собі клопоту прибрати після себе й звалили все сміття просто на могилу поряд.

– Якби застав їх тут, то мордою тицьнув би в те, що вони наробили, – з несподіваною люттю промовив інтелігентний і зовсім не зловісний на вигляд чоловік. – Якщо це ваш втішить, то біля мене було щось подібне, – намагаюся хоч трохи розрадити його, пригадавши, як кілька років тому теж довелося мати справу з отакими, з дозволу сказати, відвідувачами кладовища.

Чоловік лише слабенько усміхнувся і безнадійно махнув рукою…

Це свинство на чужій могилі, напевно, влаштували не “безбашені” підлітки – вони обирають для цього інші місця. Це, вочевидь, справа рук цілком пристойних на вигляд наших співгромадян, які, однак, переконані, що їхні права сягають настільки далеко, що можуть порушувати права інших людей.

Настільки, що можна без жодних докорів сумління засмітити чиїсь могили, не забиваючи голову зайвими думками про те, що завдаєш комусь прикрощів і болю.

Тут, справді, навіть Путіна не звинуватиш. Тут – наше з вами вроджене чи набуте свинство…