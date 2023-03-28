Священний Синод призначив митрополита Нестора архімандритом Почаївської Лаври

Сьогодні, 28 березня, відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Захід пройшов у Синодальній залі Митрополичого дому – Резиденції Предстоятеля Православної Церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

На засіданні, зокрема, було утворено релігійну організацію “Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)”. Її священноархімандритом був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Про це йдеться в офіційному повідомленні на офіційному сайті ПЦУ.

Нагадаємо, днями міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі.