29.03.2023 06:13

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Священний Синод призначив митрополита Нестора архімандритом Почаївської Лаври

28.03.2023

Ірина Нова

119

Тернопільщина, Новини, Події

Поширити:

Сьогодні, 28 березня, відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Захід пройшов у Синодальній залі Митрополичого дому – Резиденції Предстоятеля Православної Церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

На засіданні, зокрема, було утворено релігійну організацію “Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)”. Її священноархімандритом був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Про це йдеться в офіційному повідомленні на офіційному сайті ПЦУ.

Нагадаємо, днями міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі.

Теги: Тернопільська область, ПЦУ, владика Нестор, Почаївська лавра

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах