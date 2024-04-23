Сьогодні на Тернопільщині введуть графіки обмеження потужності електроенергії для частини споживачів

Сьогодні на Тернопільщині знову передбачається введення графіків обмеження потужності для юридичних споживачів, про це інформують у ВАТ “Тернопільобленерго”.

За вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” в Тернопільській області сьогодні, 23 квітня, з 18:00 до 22:00 год вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств! Таке рішення обумовлено дефіцитом потужності в Об’єднаній енергосистемі України – зазначили енергетики.

Дані графіки вводяться для окремої групи юридичних споживачів, які задіяні у регулюванні навантаження та споживання електричної енергії.

У “Тернопільобленерго” наголошують, що відключення електроенергії для побутових споживачів на разі не передбачається та закликають всіх споживачів використовувати електроенергію ощадливо!