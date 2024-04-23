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Сьогодні на Тернопільщині введуть графіки обмеження потужності електроенергії для частини споживачів

23.04.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини

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Сьогодні на Тернопільщині знову передбачається введення графіків обмеження потужності для юридичних споживачів, про це інформують у ВАТ “Тернопільобленерго”

За вказівкою диспетчера НЕК  “Укренерго” в Тернопільській області сьогодні, 23 квітня, з 18:00 до 22:00 год  вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств! Таке рішення обумовлено дефіцитом потужності в Об’єднаній енергосистемі України – зазначили енергетики.

Дані графіки вводяться для окремої групи юридичних споживачів, які задіяні у регулюванні навантаження та споживання електричної енергії.

У “Тернопільобленерго” наголошують, що відключення електроенергії для побутових споживачів на разі не передбачається та закликають всіх  споживачів використовувати електроенергію ощадливо!

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Джерело: ВАТ "Тернопільобленерго"

Теги: Тернопільщина, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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