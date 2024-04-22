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Епідситуація на Тернопільщині: серед усіх хворих на ГРВІ діти становлять 60 %

22.04.2024

Ірина Нова

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Новини, Здоров`я, Офіційно, Тернопільщина

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На Тернопільщині відмічається значний ріст захворюваності на ГРВІ серед дітей, кількість захворілих школярів зросла на 24,3%.

За останній тиждень в області у порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих на ГРВІ зросла на 10,1%  (3642 випадки проти 3307). Про це повідомляють у  Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 60,3% (2196 ос.), школярів – 60,1% від усіх захворілих дітей (1319 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 20,3%, серед школярів – на 24,3%. Госпіталізовано за звітний тиждень 115 осіб, із них 67 дітей (58,3%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 3,6%.

За тиждень зареєстровано 8 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня в 2,9 разів (8 випадків проти 23).

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19.

Джерело: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Теги: грві, епідситуація, Covid-19, здоров'я, захворюваність на Тернопільщині

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