Епідситуація на Тернопільщині: серед усіх хворих на ГРВІ діти становлять 60 %

На Тернопільщині відмічається значний ріст захворюваності на ГРВІ серед дітей, кількість захворілих школярів зросла на 24,3%.

За останній тиждень в області у порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих на ГРВІ зросла на 10,1% (3642 випадки проти 3307). Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 60,3% (2196 ос.), школярів – 60,1% від усіх захворілих дітей (1319 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 20,3%, серед школярів – на 24,3%. Госпіталізовано за звітний тиждень 115 осіб, із них 67 дітей (58,3%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 3,6%.

За тиждень зареєстровано 8 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня в 2,9 разів (8 випадків проти 23).

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19.