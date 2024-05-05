Шановні жителі Васильковецької громади, краяни!

Щиро вітаю вас із світлим Воскресінням Христовим! У цей непростий час Великдень ще більше об’єднує нас у щирій молитві за мир і спокій у рідній державі.

Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як Святий Благодатний вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, яскравим, як колоритна українська писанка.

Усім нам непохитної віри, здоров’я, затишку та добра, благополуччя та процвітання, оптимізму та впевненості, великого терпіння та мудрості.

Нехай в Україні запанує мир, спокій та єдність.

З повагою – Андрій ГАЙДАШ, голова Васильковецької територіальної громади