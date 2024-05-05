Шановні земляки, щиро вітаю вас із Великоднем!

Хотілося б, щоб свята були радісними, щасливими та величними, але війна внесла свої корективи у наше життя. Тому насамперед у ці дні просімо Бога про перемогу та мир.
Нехай Господь кожному з нас дарує міцне здоров’я, затишок у домівках, щастя, добро, достаток на рідній землі та мирне небо.
Зичу усім нам єдності, впевненості у завтрашньому дні, щасливого майбутнього.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою – Василь ВИСЛОЦЬКИЙ,
депутат обласної ради, заслужений працівник сільського господарства, директор ПСП «Ягільниця-В»