Шановні земляки, щиро вітаю вас із Великоднем!

Хотілося б, щоб свята були радісними, щасливими та величними, але війна внесла свої корективи у наше життя. Тому насамперед у ці дні просімо Бога про перемогу та мир.

Нехай Господь кожному з нас дарує міцне здоров’я, затишок у домівках, щастя, добро, достаток на рідній землі та мирне небо.

Зичу усім нам єдності, впевненості у завтрашньому дні, щасливого майбутнього.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – Василь ВИСЛОЦЬКИЙ,

депутат обласної ради, заслужений працівник сільського господарства, директор ПСП «Ягільниця-В»