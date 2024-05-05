05.05.2024 10:55

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Шановні земляки, щиро вітаю вас із Великоднем!

05.05.2024

Зоряна Деркач

52

Духовне, Блоги, Теми, Тернопільщина, Новини, Головне

Поширити:

Хотілося б, щоб свята були радісними, щасливими та величними, але війна внесла свої корективи у наше життя. Тому насамперед у ці дні просімо Бога про перемогу та мир.

Нехай Господь кожному з нас дарує міцне здоров’я, затишок у домівках, щастя, добро, достаток на рідній землі та мирне небо.

Зичу усім нам єдності, впевненості у завтрашньому дні, щасливого майбутнього.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – Василь ВИСЛОЦЬКИЙ,

депутат обласної ради, заслужений працівник сільського господарства, директор ПСП «Ягільниця-В»

Теги: вітання, Василь Вислоцький, Великдень

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах