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Шановні краяни, працівники та ветерани споживчої кооперації!

05.05.2024

Зоряна Деркач

70

Духовне, Блоги, Тернопільщина, Новини, Головне

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Сьогодні відзначаємо найсвітліше свято – Воскресіння Господнє!

Великдень є символом загального відродження, перемоги добра над злом, є початком нового життя. Тож у цей світлий день сердечно вітаю вас і бажаю найголовнішого — миру і спокою нашій Батьківщині, нехай царюють у ваших серцях радість і душевна гармонія! Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Воскресіння принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини та здоров’я і Божу ласку кожному українцю. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – голова правління

Спілки споживчих товариств

Тернопільської області

Михайло ЛАЗАР

Теги: вітання, Михайло Лазар, Спілки споживчих товариств Тернопільської області, Великдень

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