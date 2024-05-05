Шановні краяни, працівники та ветерани споживчої кооперації!

Сьогодні відзначаємо найсвітліше свято – Воскресіння Господнє!

Великдень є символом загального відродження, перемоги добра над злом, є початком нового життя. Тож у цей світлий день сердечно вітаю вас і бажаю найголовнішого — миру і спокою нашій Батьківщині, нехай царюють у ваших серцях радість і душевна гармонія! Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Воскресіння принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини та здоров’я і Божу ласку кожному українцю. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – голова правління

Спілки споживчих товариств

Тернопільської області

Михайло ЛАЗАР