Шановна Збаразька громадо!

Щиро вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового!

Знову зустрічаємо Великдень під час неймовірних випробувань жорстокою війною. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, нашу громаду й життя кожного українця. Хай Боже благословення завжди буде з нами нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію й незламну віру в перемогу! Нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердя й щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра.

Зичу перемоги й мирного неба! Здоров’я, злагоди спокою та благополуччя кожній родині.

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ, голова Збаразької громади