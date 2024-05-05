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Шановна Збаразька громадо!

05.05.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Новини, Головне, Духовне, Блоги

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Щиро вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового!

Знову зустрічаємо Великдень під час неймовірних випробувань жорстокою війною. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, нашу громаду й життя кожного українця. Хай Боже благословення завжди буде з нами нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію й незламну віру в перемогу! Нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердя й щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра.

Зичу перемоги й мирного неба! Здоров’я, злагоди спокою та благополуччя кожній родині. 

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ, голова Збаразької громади

Теги: Роман Полікровський, Великдень, вітання

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