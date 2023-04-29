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СБУ затримала послушника Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію і вихваляв вагнерівців (ФОТО)

29.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Почаївська міська громада

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На Тернопільщині СБУ викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, колаборанти, Почаївська лавра, управління СБУ в Тернопільській області

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