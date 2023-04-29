СБУ затримала послушника Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію і вихваляв вагнерівців (ФОТО)

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.
Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.
Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.