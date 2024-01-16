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Розрізали весільний коровай: на Тернопільщині попрощалися із загиблим захисником Романом Абдуллаєвим

16.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У Лановецькій громаді на Тернопільщині попрощалися з військовослужбовцем Романом Абдуллаєвим, повідомляє За Збручем. 

Військовий загинув 10 січня результаті здійсненого противником обстрілу, поблизу населеного пункту Роботине. 

“Знову сум огортає кожного жителя нашої громади. Ми просили Бога, щоб ніхто більше не повертався додому на щиті, але війна не щадить нікого…”, – зазначив під час похорону отець Роман Будола.

На останню зустріч з солдатом прийшли друзі, колеги, бойові побратими, сотні односельчан… Для всіх це важка втрата.

Під військовий залп та національний гімн матері вручили прапор як символ держави, за яку загинув Роман Абдуллаєв. Розрізали й весільний коровай…

Вічна пам’ять Герою!

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

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