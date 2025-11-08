Про нинішнє і завтрашнє православної церкви України

У Тернопільській Єпархії ПЦУ за участі митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора відбулася зустріч із доктором фiлософських наук, професором Олександром Саганом. Учений-релiгієзнавець, який тривалий час дослiджує державно-церковнi відносини, наголосив, що проблеми, що нині маємо у правослівї в Україні виходять далеко за межi релiгійних питань і стосуються безпеки держави.

До слова, Олександр Назарович Саган – наш земляк. Він народився 18 грудня 1966 року у селі Плоске на Кременеччині. Його родичі проживають у Почаєві та біля цього містечка, що славиться на всю Україну духовною православною святинею. Пан Олександр з раннього дитинства бував тут, приїздить у почаїв і нині. Тому все, що пов’язане з цією духовною місциною хвилює його.

Він закінчив Кременецьку школу № 3 та історичний факультет Київського педагогічного університету ім. Горького. На початках працював учителем історії Кременецької школи-інтернату № 2. У 1990—1993 р. навчався в аспірантурі Інституту філософії НАН України (Київ), де захистив кандидатську дисертацію на тему: «Православ’я в контексті розвитку української культури». Згодом у докторантурі Інституту філософії імені Сковороди НАН України, де захистив докторську дисертацію: «Інституційний розвиток православ’я: історіософський аналіз».

Олександр Саган член Української Асоціації релігієзнавців, Центрального правління Українського Біблійного Товариства. Член редколегії журналу «Українське релігієзнавство» та НСЖУ. У 2018 р. брав участь в Оюєднавчому соборі українських православних церков.

Його експертна сфера: інституційний розвиток православ’я в Україні та світі, свобода совісті (законодавче забезпечення, практична реалізація), державно-церковні відносини, політологія релігії, міжнаціональні відносини.

Пан Олександр опублікував понад 200 наукових праць та кілька монографій на релігійну тематику, відповідаючи на актуальні проблеми сьогодення. Виступає за українську церковну незалежність від Росії.

Він відомий, як викладач Національного університету «Києво-Могилянська Академія», науковий секретар Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди НАН України, науковий консультант та радник Секретаріату Президента України з гуманітарних питань, голова Державного комітету України у справах національностей та релігій, викладач Київської православної богословської академії. За свою діяльність отримував Подяку прем’єр-міністра України, медалі «Вірність та честь» І ступеня, «Арсен Річинський», ордени святого Архистратига Михаїла, святих Кирила і Мефодія, «1020-річчя хрещення Русі».

Під час зустрічі у Тернополі митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор та учений-релiгієзнавець, доктор фiлософських наук Олександр Саган говорили про проблеми православ’я в Україні. Нині в Українi згідно зі статистикою нараховується близько 8,3 тисяч громад Православної церкви України, однак за iнформацією самої ПЦУ їх може бути понад 9 тисяч. Близько 700 парафiй перебувають у процесi переходу з Московського патрiархату.

Водночас, за офiційними даними, УПЦ (МП) має близько 9,7 тисяч громад. Але за словами О. Сагана, реальна кількiсть значно менша — налічує до 7 тисяч, це через втрати парафiй у Криму та на окупованих територiях.

Окрему увагу було придiлено проблемі так званих “незалежних” релігійних громад, що виходять з Московського патрiархату, але не приєднуються до ПЦУ. На разі офіційно зареєстровано близько 45 таких громад.

“Часто громади декларують вихід із Московського патрiархату, але юридично лишаються поза будь-якою церковною структурою. Це дозволяє їм формально уникати дiї законодавства й водночас не втрачати майно чи вплив. Така «сіра зона» становить небезпеку, адже може бути використана для манiпуляцій”, — зазначив О. Саган.

На Тернопільщинi за офiційною статистикою дiє 606 громад ПЦУ та близько 85 громад УПЦ (МП), з яких 83 мають статус юридичних осiб. В областi триває перехідний процес, хоча чимало парафій ще перебувають у стадiї переоформлення документiв.

Під час відвідин Тернополя професор Олександр Саган зустрівся з журналістами, інтелігенцією краю, духовенством, студентами та викладачами Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Спілкування відбувалося з благословення Високопреосвященнійшого Нестора, архієпископа Тернопільського і Кременецького ПЦУ.