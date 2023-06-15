Повернути Почаївську лавру українській церкві: вимагають у сусідньому з Тернопільщиною обласному центрі

У сусідньому з Тернопільщиною обласному центрі міська рада вимагає повернути Почаївську лавру українській церкві.

На 36-й черговій сесії міської ради франківські депутати звернулися до Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення Почаївської лаври українській церкві.

Про це інформує кореспондент Ратуші.

“Бачимо, що не в усіх областях московські служителі відступають та до останнього намагаються втриматись за наші святині”, – зазначили у міській раді.

“Враховуючи наведені факти та обставини, депутати Івано-Франківської міської ради, звертаються до Міністерства культури та Кабінету Міністрів України з вимогою: 1. Оскаржити у суді рішення, яку Ухвалив Віктор Янукович у 2003 році та розірвати договір оренди з московською церквою та повернути Почаївську Успенську лавру українській церкві. 2. Закликаємо припинити договори оренди та або користування упц мп землею, церковними спорудами, що перебувають у державній власності. 3. Не допустити, щоб угрупування, яке де-факто є гілкою Російської Православної Церкви продовжило свою деструктивну діяльність в Україні підпільно. Сподіваємось на вашу одностайність, рішучість та безкомпромісність у вирішенні цієї проблеми” – йдеться у заяві.

Яких кроків, для звільнення Почаївської лаври від московських попів, вживають на Тернопільщині?

Рік тому ВО «Свобода» на Тернопільщині розпочала збір підписів на підтримку законопроекту № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».

Ініціатором його проведення став голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Ще рік тому він наголошував, що москвська церква відверто працює проти Української держави та звернувся до жителів області поставити свій підпис на підтримку вимоги щодо заборони УПЦ МП в Україні.

У серпні минулого року депутати Тернопільської обласної ради подали звернення до ВРУ щодо заборони діяльності УПЦ МП, анулювання оренди московським патріархатом Почаївської лаври та скасування реєстрації церкви в цілому.

26 квітня робоча група при Тернопільській обласній раді зібрала докази, які допоможуть розірвати з Московським Патріархатом договір оренди Почаївської лаври. У Почаєві провели виїзне засідання, яке дало свої результати:

“Ми виявили не одне порушення, тому ініціюємо до різних органів влади, до Мінкультури, Кабміну щодо виправлення цих помилок. Є підстави для розірвання договору з Московським Патріархатом. Ми запропонували об’єднати зусилля нашої робочої групи і робочої групи, яка створена Кабінетом міністрів, в цьому випадку Міністерством культури, включити наших представників в цю робочу групу або зробити виїзне засідання в нашій області,” – повідомив голова Тернопільської облради.

Через кілька днів після цього намісник Лаври опублікував звернення до голови облради.

У якому закликав не повторювати помилок, які допустили Ленін, Сталін та Хрущов у часи свого правління.

“Ви як віруюча людина і голова обласної ради не повторіть, будь ласка, помилок, які допустили Ленін, Сталін та Хрущов у часи свого правління”, – наголосив намісник Почаївської лаври.

На початку травня Олександр Ткаченко повідомив, що найближчим часом у Почаївській лаврі запрацює аудиторська комісія від Мінкульту.

Згідно даних станом на 28 квітня, у Тернопільській області з московського патріархату перейшло 36% церков.

Наразі, безперечним доказом негайної заборони московської церкви та звільнення українських святинь стали 60 тисяч підписів жителів Тернопільщини.

Вчора Михайло Головко передав їх авторці законопроекту № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», народному депутату від ВО «Свобода» Оксані Савчук.

У Тернопільській міській раді, після численних протестів жителів обласного центру, все ж заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1 у Тернополі.

Коли тернопільських народних обранців присутність ворожої структури на Тернопільщині хвилюватиме більше, ніж франківчан?

Важливо продовжувати боротьбу з московськими загарбниками та їхніми структурами кожен на власному фронті. Українці повинні повністю очистити свою землю від окупантів!

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