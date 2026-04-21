У Бучачі п’яний водій намагався відкупитися від поліції 500 доларами

Зупинили за порушення ПДР

Інцидент стався під час патрулювання. Поліцейські зупинили автомобіль Toyota Camry за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду він відмовився як на місці, так і в медичному закладі.

Спроба підкупу

Щоб уникнути покарання, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів.

Факт правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група.

Відповідальність

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Санкція передбачає покарання — від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років.

Окрім цього, на водія склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та керування у стані сп’яніння.

Йому загрожує штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.

Нагадуємо: Вибух під Бучачем: чоловік підірвав гранату у власному авто.

Читайте також: У Кременці водій пропонував 2000 доларів хабаря поліцейським.