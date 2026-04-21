У Бучачі п’яний водій намагався відкупитися від поліції 500 доларами

Інцидент стався під час патрулювання. Поліцейські зупинили автомобіль Toyota Camry за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду він відмовився як на місці, так і в медичному закладі.
Щоб уникнути покарання, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів.
Факт правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Санкція передбачає покарання — від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років.
Окрім цього, на водія склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та керування у стані сп’яніння.
Йому загрожує штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.
