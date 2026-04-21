У Бучачі п’яний водій намагався відкупитися від поліції 500 доларами

У Бучачі правоохоронці задокументували спробу підкупу. 48-річний водій запропонував поліцейським 500 доларів США, щоб уникнути відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Яровий Роман

Зупинили за порушення ПДР

Інцидент стався під час патрулювання. Поліцейські зупинили автомобіль Toyota Camry за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду він відмовився як на місці, так і в медичному закладі.

Спроба підкупу

Щоб уникнути покарання, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів.

Факт правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група.

Відповідальність

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Санкція передбачає покарання — від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років.

Окрім цього, на водія склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та керування у стані сп’яніння.

Йому загрожує штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Теги: поліція, хабар, Бучач

