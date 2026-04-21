На Тернопільщині через пожежу загинув лежачий пенсіонер: ймовірна причина — кип’ятильник

Пожежу помітила сусідка

Інцидент трапився вранці 20 квітня у приватному будинку. Повідомлення про задимлення о 09:37 надійшло від сусідки, яка доглядала за пенсіонером і першою помітила дим.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Відомо, що загиблий мав інвалідність І групи та багато років не міг самостійно пересуватися.

Ймовірна причина трагедії

За попередніми даними, пожежа могла виникнути через порушення правил користування електроприладами.

Фахівці припускають, що чоловік залишив увімкнений кип’ятильник у ліжку, ймовірно під подушкою. Це могло спричинити тління матраца та подальше займання.

Попередньо встановлено, що причиною смерті стало отруєння чадним газом, однак остаточні висновки надасть судово-медична експертиза.

Триває розслідування

За фактом події відкрито кримінальне провадження з позначкою нещасного випадку. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Поліція закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати електроприлади без нагляду та особливо піклуватися про людей, які не можуть самостійно залишити помешкання у разі небезпеки.

