Нагородили кращих за підсумками футзального сезону-2025/26

У конференц-залі готелю «Ватра» відбулося нагородження кращих команд та гравців за підсумками Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26. У ньому взяло участь понад сотня спортсменів, тренерів, керівників клубів, меценатів та вболівальників.

Нагородження проводили голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик та перший заступник – виконавчий директор АФТ Василь Заторський.

Тарас Юрик відзначив доволі конкурентний футзальний сезон у всіх чотирьох лігах, в яких загалом змагалося 38 команд, а переможець практично у кожній з ліг визначився в останньому турі. Більше того, вперше в Тернопільській футзальній лізі був проведений «золотий» матч, який виявив переможця другої ліги. Тарас Зіновійович з приємністю констатував, що за весь футзальний сезон не було зафіксовано жодної(!) неявки, а весь турнірний марафон, котрий тривав майже п’ять місяців, подолали всі без винятку колективи, які вийшли на старт.

Особливих слів похвали заслужили найкращі футзальні команди Тернопільської області – «Гермес-7-ФАТ» та МФК «Тернопіль», перша – як чемпіон, друга – як володар кубка.

Міський голова Збаража Роман Полікровський, який брав участь в церемонії нагородження також котрий відзначив плідну роботу Тараса Юрика та всієї команди Асоціації футболу Тернопільщини, а також від імені Збаразької міської ради подарував шість футбольних м’ячів команді ФК «Максимівка», яка представляє Збаразьку громаду і яка здобула перемогу в першій Тернопільській футзальній лізі.

Опісля вітань команди-призери і кращі гравці в окремих номінаціях отримали заслужені нагороди – пам’ятні медалі, індивідуальні призи, грамоти та красені-кубки. Уся церемонія нагородження супроводжувалася відеорядом, на двох великих екранах присутні мали змогу побачити як кращих гравців, так і кращі футзальні команди Тернопільщини.

Номінації вищої ліги: воротар – Віктор Кібляр (МФК «Тернопіль»); бомбардир – Руслан Мальський (ФК «Тернопіль-Ветеран») – 26 м’ячів; гравець – Арсен Царюк («Гермес-7-ФАТ»).

Номінації першої ліги: воротар – Євген Вахновський (ФК «Нараїв»); бомбардир – Степан Клекот («Vartis») – 42 м’ячі; гравець – Олександр Ткачук (ФК «Максимівка»). «Золотий» матч: ФК «Куропатники» – Збірна УБД (Тернопіль) – 4:4, по пен. 3:5.

Номінації другої ліги: воротар – Ігор Школьний (ФК «Озерна»); бомбардири – Віталій Тимчук (Збірна УБД) – 43 м’ячі; гравець – Богдан Лірський (ФК «Куропатники»).

Номінації третьої ліги: воротар – Артур Спришевський («Тернопіль Юнайтед»); бомбардир – Олександр Солонинка («МаксБуд») – 32 м’ячі; – гравець – Артур Панасюк (ТМР Тернопіль).