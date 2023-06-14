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Михайло Головко передав у Києві 60 тисяч підписів, котрі зібрали на Тернопільщині проти Московського патріархату

14.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко передав народному депутату від ВО «Свобода» Оксані Савчук 60 тисяч підписів, які зібрала громада Тернопільщини для підтримки законопроекту № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».

«Дякую Оксані Савчук — автору законопроекту, за послідовну і жорстку позицію. Сподіваємося, що наші підписи остаточно переконають тих депутатів, які досі мають сумніви. Ми не втомимося повторювати, що ворожу, антиукраїнську, фсбшну структуру, яка прикривається українськими православними вірянами та провадить багаторічну діяльність на знищення Української Держави, потрібно негайно заборонити на законодавчому рівні!» — сказав Михайло Головко.

Нагадуємо, що збір підписів проти церкви окупанта на Тернопільщині продовжується.

Теги: Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко

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