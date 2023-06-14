Михайло Головко передав у Києві 60 тисяч підписів, котрі зібрали на Тернопільщині проти Московського патріархату

«Дякую Оксані Савчук — автору законопроекту, за послідовну і жорстку позицію. Сподіваємося, що наші підписи остаточно переконають тих депутатів, які досі мають сумніви. Ми не втомимося повторювати, що ворожу, антиукраїнську, фсбшну структуру, яка прикривається українськими православними вірянами та провадить багаторічну діяльність на знищення Української Держави, потрібно негайно заборонити на законодавчому рівні!» — сказав Михайло Головко.
Нагадуємо, що збір підписів проти церкви окупанта на Тернопільщині продовжується.