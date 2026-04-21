Фейкова посилка: жителька Чортківщини втратила 130 тисяч гривень через шахраїв

Знайомство в соцмережі обернулося обманом

Як встановили поліцейські, упродовж березня та квітня жінка спілкувалася у Facebook з іноземцем. Зловмисник увійшов у довіру та пообіцяв надіслати їй безкоштовну посилку з подарунками.

Однак замість обіцяного відправлення потерпіла отримувала повідомлення з вимогою оплатити нібито доставку та митні збори.

Як працювала схема

Жінка повірила шахраєві та кілька разів перераховувала кошти через термінали та мобільний банкінг на рахунки невідомих осіб.

У підсумку вона втратила значну суму власних заощаджень — близько 130 тисяч гривень.

Поліція застерігає

За цим фактом триває перевірка, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Поліція закликає громадян бути обережними під час спілкування з незнайомцями в інтернеті та не перераховувати гроші за «безкоштовні» подарунки чи сумнівні послуги.

