Татусі в декреті: норма чи виняток?

Поки в Європі чоловіки на рівних правах отримують відведену кількість днів декрету, українські татусі часто залишаються “батьками вихідного дня”.

В Україні, декрет досі залишається головним обов’язком мами, а побачити батька у декреті – є великою рідкістю.

За статистикою, 60% чоловіків вважають, що у декретну відпустку повинна йти саме жінка. Навіть, коли дитина хворіє, вдома з нею переважно залишається мама, тоді як татусів, що йдуть на лікарняний – лише 2%.

За наявними даними, в Україні близько 3-4% від усіх декретних відпусток оформлюють на чоловіків.

Причиною такої статистики є гендерні стереотипи, створені самим суспільством. Хоча українці дедалі частіше говорять про рівні права жінок і чоловіків у вихованні дітей, стереотипи про “маму-берегиню” і “батька-годувальника” досі міцно вкорінені в свідомості людей.

Через це не кожен чоловік готовий залишитися вдома з дитиною, а роботодавці не завжди з розумінням ставляться до такого рішення працівника.

Згідно з Законом України “Про відпустки”, право піти у відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів має:

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

бабуся або дідусь, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною.

Цей закон дозволяє отримати декретну відпустку для будь-кого із батьків, до досягнення дитиною 3-ох років. Ухвалений закон не лише дозволить батькам поєднувати роботу і дім, а й допоможе стерти межу між “чоловічим” та “жіночим”. А роботодавці менше зважатимуть на стать, оскільки у декретну відпустку може піти як чоловік, так і жінка.

Окрім того, такі зміни наблизять Україну до європейських стандартів, де чоловік у декреті є звичним явищем. Так як наприклад у Швеції, де з 480 днів декрету, 60 днів зарезервовано саме для батька (так звані “татові місяці”).

Окрім змін у законодавстві, в Україні активно розвивається мережа «Тато-хабів». Це спеціальні хаби для батьків, де татусі можуть отримати підтримку, консультації психологів та навчитися краще розуміти потреби дитини проводячи разом з ними час.

Мережа активно діє у Києві, Запоріжжі, Полтаві, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді, Одесі, Чернівцях, Миколаєві та інших містах. Окрім офлайн-зустрічей, проєкти функціонують онлайн, а також працюють над подоланням гендерних стереотипів, сприяючи рівному розподілу домашніх обов’язків. Такі ініціативи доводять: сучасне батьківство — це круто, а тато, який вміє змінити підгузок чи заплести косички, викликає не подив, а повагу.

Експерти сподіваються, що зміни в законодавстві та громадські ініціативи змінять ставлення суспільства до декрету та батьківства.

