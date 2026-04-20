У Великих Гаях перекинулося авто з підлітками: за кермом була 14-річна дівчина

Інцидент трапився 19 квітня. За попередньою інформацією, підлітка керувала автомобілем ВАЗ 2101 та, рухаючись ґрунтовою дорогою, не впоралася з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У салоні автомобіля перебували ще троє неповнолітніх пасажирів.
У результаті аварії водійку та двох пасажирів із численними травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Ще один хлопець не постраждав.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
