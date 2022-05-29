Днями голова Тернопільської обласної Михайло Головко виступив на одному із центральних телеканалів із закликом повністю викоренити московщину зі священної української землі.

«Ми маємо бути єдині у всьому, насамперед – духовно. Як можна виграти війну, якщо у нас агентура і «п’ята колона» досі діють в країні? Коли московський патріархат зі своїм синодом звинувачує Українську церкву, нас, попередню владу у спонуканні до війни? Задумайтесь, не звинувачують кремль, путіна, їхню армію за усі звірства, що вони робили і роблять на нашій землі, а нас, українців», – зазначив голова облради.

Михайло Йосифович заявив, його обурює те, що церква, яка є ворожою у нашій державі, яка підігрує ворогу, поширює їхню агентуру, діє тут.

«Для ВО «Свобода» було принциповим зробити усе, щоб викорінити усе вороже з української землі. Зараз на часі – раз і назавжди покінчити з московською церквою в Україні, адже потім — буде пізно. Народна депутатка від ВО «Свобода» Оксана Савчук зареєструвала у Верховній Раді України відповідний законопроект. Ми розпочинаємо масштабний збір підписів, будемо вимагати від ВРУ якомога швидше розглянути цей законопроект», – наголосив Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради каже, що Закон про колаборацію є, але він не діє. Його фактично ніхто не дотримується, адже московська церква – це колаборанти.

«Я знаю про що говорю. Адже Тернопільщина має оцю «ракову пухлину» московського патріархату у Почаєві. Так, йде сьогодні процес переходу громад до Православної церкви України і обласна рада всіляко сприяє, допомагає у цьому. Але мушу визнати – це дуже тривалий процес. Тому, якщо ми зараз це питання не вирішимо, то потім буде пізно», – додав пан Головко.

Михайло Йосифович нагадав, що в 1990-х роках кричали, що не на часі займатися декомунізацією, згодом – не на часі було проводити люстрацію. І в кінцевому результаті москаль пішов на нас з війною.

«Тож, якщо зараз не вирішимо питання московської церкви, то ця війна перекладеться на майбутні покоління. Це буде фундаментом для майбутньої війни, розколу нашої нації зсередини. Тому потрібно ставити крапку у цьому питанні. По-перше – провести повномасштабну люстрацію усіх, хто був причетний до «рускої ідеї», «руского міра», партій, опозиційних блоків тощо. По-друге – заборонити російську церкву на теренах нашої країни. По-третє – ухвалити закон про правонаступництво нашої держави від Української народної республіки, щоб потім ні путін, ні йому подібні, не розказували, що Україну придумав ленін. Саме зараз такі речі на часі. Не після війни, не колись, потім, а зараз!» – категорично заявив Михайло Головко.

Наприкінці розмови Михайло Йосифович зазначив, що сьогодні наші хлопці проливають кров, борються, щоб врешті-решт звільнити нашу землю від «руского міра», їхньої культури, мови і церкви, бо зрештою знову прийде новітній диктатор, який захищатиме то їхню мову, то їхню церкву, то ще щось.

Все буде Україна!