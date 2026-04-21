На Чортківщині викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованих пральних засобів

За даними поліції, до незаконної діяльності було залучено чотирьох осіб із Тернопільської та Львівської областей. Організатором виявився житель Чортківського району 1998 року народження.
Учасники групи діяли за чітким розподілом ролей. Вони виготовляли продукцію, тару, фасували товар, транспортували його та займалися збутом на території двох областей.
Виробництво здійснювали без дозвільних документів і з порушенням санітарних норм, використовуючи хімічні компоненти невідомого походження.
Під час спецоперації за участю спецпідрозділів КОРД і РПОП правоохоронці провели 25 обшуків.
У результаті вилучили:
Загальна вартість вилученої продукції перевищує 1,5 мільйона гривень, а збитки правовласнику, за даними слідства, становлять понад 5,5 мільйона гривень.
Наразі тривають слідчі дії та експертизи. Вирішується питання про оголошення підозри всім учасникам групи.
Їхні дії кваліфікують за статтею про незаконне використання торговельних марок, вчинене організованою групою. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.