Невидимий фронт: чому домашнє насильство – це війна, про яку мовчать?

Поки Україна виборює свободу на зовнішніх кордонах, у тилу триває ще одна війна — невидима, тиха, але не менш руйнівна.

Ця війна не має сирен повітроної тривоги, і про неї рідко говорять вголос. Ця – війна всередині родини.

Упродовж минулого року до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 6 823 заяви та повідомлення від громадян про факти правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Правоохоронці склали 2 852 адмінпротоколи за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Також слідчі відкрили 97 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (вчинення домашнього насильства), із яких 88 скерували на розгляд до суду.

Саме ратифікація Стамбульської конвенції перетворила домашнє насильство із “сімейних діл” на серйозний кримінальний злочин. Сьогодні поліція має право виселити кривдника з квартири за лічені хвилини, а суд — заборонити йому навіть наближатися до жертви.

Проте деяких жінок досі стримують стереотипи та страх перед тим, що скажуть люди. Жінка, яка наважується викликати поліцію, часто стикається не з підтримкою, а з осудом на свою адресу: «сама винна», «треба було промовчати», «не ганьби родину», “не руйнуй сім’ю”, “б'є – значить любить”. Фінансова залежність та війна лише підсилюють страх. Жінкам та оточенню, що засуджує жінок за зверненням по допомогу, варто перестати виправдовувати агресора «складним характером” чи «втомою від війни».

Медіа, натомість, мають не просто цитувати статті Кримінального кодексу, а говорити про те, що домашнє насильтво існує, та інформувати суспільство, куди варто звертатися в разі домашнього насильства.

Окрім дзвінка на спецлінію “102”, також люди можуть звертатися за допомогою що таких організацій:

116 123 (з мобільного); – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або(з мобільного);

– Урядова «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47 ;

– Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги за підтримки UNFPA ( https://rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada/

Також в Україні працює мобільний застосунок “Крила” для жінок, які зіткнулися з домашнім насильством. Додаток замаскований під програму відстеження менструального циклу, але має приховану тривожну кнопку SOS. При натисканні поліція автоматично отримує виклик про домашнє насильство та прибуває за геолокацією без дзвінка на 102.

Олександра КУРТА