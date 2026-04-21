«Агрон» очолив турнірну таблицю в аматорському чемпіонаті

18 квітня у тринадцятому турі другого кола тернопільські команди зустрічалися із представниками Житомирщини. «Дністер» приймав «VIVAD», а «Агрон» грав на виїзді із СК «Коростень/Агро-Нива».

«Дністер» володів територіальною перевагою упродовж двох таймів. Заліщицькі футболісти (Малащук, Михайленко, Ландяк, Захарків, Дячинський) створювали гольові моменти, але їх підводила реалізація. За повної переваги господарів поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

«Дністер» (Заліщики) – «VIVAD» (Романів) – 0:0.

У Коростені перший тайм пройшов у динамічній боротьбі на зустрічних курсах. Великогаївські футболісти мали моменти, щоби відкрити рахунок, але команди пішли на перерву без забитих м’ячів.

На початку другого тайму агронівцям вдалося реалізувати свої моменти. Спочатку забитим м’ячем на 50-й хвилині відзначився Руслан Луцик, а ще через вісім хвилин Богдан Семенець подвоїв рахунок.

Попри старання гравців обох команд, рахунок до кінця поєдинку так і не змінився.

СК «Коростень/Агро-Нива» – Агрон» (Великогаївська ОТГ) – 0:2 (0:0)

Голи: Р. Луцик (50), Б. Семенець (58).

Після цих поєдинків «Дністер» із 23 заліковими пунктами посідає 3-тє місце, а «Агрон», маючи в активі 26 очок, очолив турнірну таблицю.

У чотирнадцятому турі другого кола 26 квітня тернопільські команди зустрічатимуться із представниками Львівщини. «Дністер» гратиме на виїзді із яворівським «Кормілом» (команди мають однакову кількість очок), а «Агрон» прийматиме свого переслідувача у турнірній таблиці – ФК «Миколаїв».

Але ще перед цим туром 22 квітня відбудеться перший півфінальний поєдинок Кубку Асоціації аматорського футболу України, де на Рівненщині «Маяк» (Сарни) прийматиме «Дністер».