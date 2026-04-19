Національна програма «Подорож до себе. Шляхи відновлення» запрошує локальні туристичні бізнеси Тернопільщини до участі

Державне агентство розвитку туризму презентувало національну програму, яка формує новий погляд на мандрівки Україною «Подорож до себе. Шляхи відновлення». Програма впроваджується за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України у співпраці з ГО «Бренд Юкрейн».

Програма спрямована на формування нової філософії подорожей, що емоційно відновлюють українців та наповнюють їх відпочинок новими сенсами. «Подорож до себе. Шляхи відновлення» збирає туристичні дестинації Тернопільщини та інших областей, місця розміщення, природні обʼєкти, досвіди та практики, що допоможуть відновити ресурс, насолодитись природою, пізнати культуру, кухню, традиції різних регіонів, відвідати майстерклас з випікання хліба, спробувати дихальні практики, погодувати кіз на фермі чи зробити з глини свій перший глечик.

«Ми пропонуємо формувати внутрішній туризм як інструмент поліпшення психофізичного стану і тим самим отримати виграшну ситуацію, в якій громадяни матимуть можливість для відновлення, а громади – економічне зростання через збільшення туристичного попиту. Основою для відновлення є природотерапія та різноманітні усвідомлені практики, пізнання власного коріння та культури різних регіонів. Ми запрошуємо бізнеси Тернопільської області долучитись до програми та відкривати Тернопільщину для українців», – розповідає Наталя Табака, голова Державного агентства розвитку туризму.

Важливим фокусом програми є військові, ветерани та їхні родини. Програма має на меті формування нової культури гостинності з повагою, вдячністю та розумінням їхнього досвіду. Так само і для всіх українців, які сьогодні потребують відновлення.

Програма має чотири основні компоненти. Її ядро – це інноваційний сайт, на якому можна сформувати персоналізований маршрут відновлення. Користувач задає власні очікування цілі, тривалості, вартості, регіону подорожі і платформа формує індивідуальний маршрут використовуючи зібрану мережу перевірених і сертифікованих локацій та практик. Це може бути як план двотижневої відпустки, так і виїзд на пару годин у сусідній ліс чи гончарну майстерню, туризм з ціллю відновлення може бути зовсім різним.

До 23 квітня триває відбір локацій до національної мережі, яка буде представлена на сайті. Бізнеси та організації Тернопільської області, що розділяють філософію проєкту запрошуються подавати заявки через анкету учасника .

«Учасники програми, що будуть в мережі – це ті локації та надавачі послуг, що відповідають філософії та стандартам проєкту, ведуть офіційну господарську діяльність та мають практики відновлення. До прикладу, це можуть бути заповідники, ландшафтні парки, еко-садиби, ретрит-центри, готелі, ферми, гастро-виробники, музеї, артгалереї, гіди, туроператори, ремісники, автентичні гастро-локації,» – підкреслює Марія Липяцька, голова ГО «Бренд Юкрейн».

На попередньому відборі локацій у Тернопільській області визначено перших 13 потенційних учасників програми. І це тільки початок.

Другий елемент – це навчання для учасників програми, щодо принципів сталого та регенеративного туризму, забезпечення інформаційної та фізичної безбар’єрності на локаціях, комунікації з різними цільовими аудиторіями, включно з вразливими групами.

Програмою передбачається проведення конкурсу мікрогрантів для чинних та потенційних учасників. Державне агентство працюватиме з програмами міжнародної технічної підтримки задля посилення бізнесів та організацій туристичної галузі. Планується спрямування мікрогрантів на: підвищення рівня доступності, розвиток туристичної інфраструктури на локальному рівні, впровадження практик відновлення, адаптацію продуктів і послуг до стандартів програми.

І четвертим напрямком є загальнонаціональна інформаційна кампанія, що спрямована на формування нової філософії подорожей, коли вони стають невід’ємною частиною турботи про себе. Це формування тренду на дослідження України, її унікальних природних пам’яток, культури та традицій різних регіонів, пізнання власного коріння.

Програма реалізується у співпраці з громадською організацією «Бренд Юкрейн». Фінансування програми здійснюється завдяки партнерству і підтримці соціально відповідального українського бізнесу. Генеральний партнер програми Zenyk Art Gallery, генеральний гірський партнер – GORO Mountain Resort, офіційний партнер – гірськолижний комплекс «Плай». Цей проєкт є прикладом успішної співпраці держави, громадського сектору та бізнесу.