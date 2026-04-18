На Тернопільщині зростає кількість ДТП з двоколісними: серед потерпілих — 14 дітей

Статистика та тривожні цифри

За даними правоохоронців, у 2026 році в області зафіксували 21 ДТП за участю мотоциклів, скутерів, велосипедів та самокатів. Унаслідок аварій двоє людей загинули, ще 19 отримали травми.

Особливе занепокоєння викликає те, що серед постраждалих — 14 неповнолітніх, а один із них, 16-річний хлопець, помер від отриманих травм.

Основні причини аварій

Поліцейські зазначають, що найчастіше причинами ДТП стають перевищення швидкості, порушення правил дорожнього руху та керування без відповідних документів.

Із настанням тепла на дорогах значно побільшало двоколісного транспорту, що автоматично підвищує ризик аварій.

Небезпечні наслідки для здоров’я

Медики наголошують, що такі аварії часто призводять до важких травм голови, грудної клітки, кінцівок і внутрішніх органів.

Фахівці підкреслюють, що лікування після таких ДТП є тривалим і нерідко потребує оперативного втручання та довгої реабілітації.

Заклик до батьків і водіїв

Правоохоронці нагадують, що керувати мотоциклами та скутерами дозволено лише з 16 років і за наявності відповідного посвідчення.

Також наголошують на обов’язковому використанні захисного спорядження, зокрема шоломів, як для водіїв, так і для пасажирів.

Поліція закликає батьків не дозволяти дітям керувати транспортом без підготовки, адже навіть незначне порушення може мати трагічні наслідки.