У Тернополі презентували фільм «НА ДРАЙВІ»

Тернопіль став однією з точок всеукраїнського ДРАЙВ-ТУРУ фільму «НА ДРАЙВІ» – українського екшену про автоперегони, який уже сформував помітний глядацький інтерес і активно входить у інформаційний порядок денний кіносезону.

До події активно долучилася місцева автоспільнота Nightlife, яка органічно відгукнулася на тематику фільму – швидкість, стиль і культура міського руху.

Презентація стрічки зібрала у Тернополі не лише кіноглядачів, а й публічну спільноту.

Серед гостей також був Віктор Гевко, український комік і сценарист, капітан команди «V.I.P.» Ліги сміху та депутат Тернопільської міськради, який підтримав презентацію стрічки.

Показ пройшов у динамічній атмосфері – після перегляду глядачі мали змогу поспілкуватися з командою фільму, поставити запитання та обмінятися враженнями наживо.

«НА ДРАЙВІ» уже в прокаті в усіх кінотеатрах України. Це довгоочікуваний український екшн про нелегальні перегони, який знімали на реальних локаціях Харкова.

Режисером стрічки став Артем Литвиненко. А у головних ролях: Іван Довженко, Іоланта Богдюн, Едуард Поляков, Богдан Морошан, Марія Самініна, Софія Баюн, Тетяна Остапенко, Богдан Чуловський.

У центрі сюжету – компанія друзів у прифронтовому Харкові. Вони знаходять покинуті авто в зачиненому через війну торгівельному центрі й влаштовують справжні нелегальні перегони. Спершу це все виглядає, як звичайні безтурботні ігри й втеча від важкої реальності, та швидко перетворюється на гру без правил. Друзі постають перед ставками, славою й небезпекою. Адреналін і популярність у соцмережах змінюють усе: тепер кожен заїзд може стати останнім. Вони ризикують не лише перемогою, а і своєю дружбою.

Стрічка поєднує динамічний жанровий формат із сучасним соціальним контекстом і вже зараз позиціонується як один із найбільш очікуваних українських кіно релізів.

Творці позиціонують стрічку не лише як історію про швидкість, а й як розповідь про покоління, що живе в умовах війни.