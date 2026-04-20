Нічия на користь «Буковини»

18 квітня у поєдинку 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» приймала київський «Лівий Берег».

Вболівальники тернопільського клубу вже скучили за перемогами своєї команди. Нагадаємо, що в останніх двох поєдинках «Нива» 7 квітня вдома зіграла внічию 1:1 з івано-франківським «Прикарпаттям» (забитим м’ячем у складі господарів відзначився Денис Резепов) і на виїзді поступилася ФК «Чернігів» – 1:0.

Перший тайм розпочався активно, команди грали на зустрічних курсах. Спочатку господарі намагалися більш активніше діяти, згодом гострішими були атаки гостей, які цілком на 25-й хвилині могли відкрити рахунок. Але знову надійно зіграв воротар господарів Ілля Ольховий, який зреагував на удар зі штрафного Шастала, а м’яч після удару Сідннея, який перебував в положенні поза грою, влучив у поперечину.

Згодом господарі намагалися перехопити ініціативу. На 30-й хвилині пробивав Денис Резепов і вже на цей раз надійно діяв воротар киян, який через кілька хвилин зреагував й на удар Дем’янчука.

А ще через кілька хвилин «Нива» залишилася у меншості, другу жовту отримав Паламарчук.

Кияни знову могли ще у першому таймі відрити рахунок, але тернополян після удару Волошина вкотре врятував Ольховий.

У другому таймі «Лівий Берег» йшов вперед і знову господарів рятував Ілля Ольховий. У «Ниви», яка грала в меншості, натомість загострювали Демиденко, а наприкінці поєдинку – Давидов. Матч, у якому перевагою володів «Лівий Берег», завершився без забитих м’ячів. Це не лише означало, що команди розписали нічию і «Нива» відібрала очки в киян, а й те, що чернівецька «Буковина» достроково забронювала собі вихід до Прем’єр-ліги.

Тобто «Буковина» на 19 очок випереджає «Лівий Берег» за шість турів до кінця сезону і математично забезпечила собі щонайменше друге місце у першій лізі, яке дає пряму путівку до еліти.

«Нива» у першій лізі після 24-х поєдинків має 27 очки і займає 9-ту сходинку турнірної таблиці.

«Нива» (Тернопіль) – «Лівий Берег» (Київ) – 0:0.

Вилучення: І. Паламарчук (41).

«Нива»: І. Ольховий, І. Паламарчук, В. Буртник, О. Герега, А. Дем’янчук, М. Михальчук (Б.-Ю. Вишинський, 71), А. Демиденко, С. Давидов, Т. Галас (В. Михайлів, 53), Д. Резепов (М. Угринюк, 46; М. Бац), В. Напуда (М. Пежинський, 53). Заміна: В. Шарун, М. Мудрий, Р. Посєвкін, А. Дудік, М. Мисик. Головний тренер – Олег Дулуб.

26 квітня «Нива» у поєдинку 25-го туру зустрінеться на виїзді із лідером турнірної таблиці – чернівецькою «Буковиною».