У Монастириськах видали перший том монографії «Історія Лемківщини»

Багаторічна праця дослідника

Видання є частиною тритомної праці, яка стала результатом багаторічних досліджень лемківської культурної спадщини. У книзі автор із глибокою повагою та відповідальністю відтворює історію Лемківщини, її традиції, культуру та складну долю народу.

Монографія поєднує наукову точність і емоційність викладу, що робить її цікавою як для дослідників, так і для широкого кола читачів.

Подарунок для музею

Нещодавно автор завітав до музейного комплексу «Лемківське село» та подарував примірник книги. У закладі подякували Петру Козубському за внесок у збереження та популяризацію лемківської культури.

З питань придбання видання можна звертатися до автора або безпосередньо у музейний комплекс.