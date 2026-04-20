У Монастириськах видали перший том монографії «Історія Лемківщини»

Приємна новина для поціновувачів історії та культури — вийшов друком перший том монографії «Історія Лемківщини» авторства відомого монастириського історика Петра Козубського.

20.04.2026

Яровий Роман

Культура, Історія, Новини

книга Історія ЛемківщиниБагаторічна праця дослідника

Видання є частиною тритомної праці, яка стала результатом багаторічних досліджень лемківської культурної спадщини. У книзі автор із глибокою повагою та відповідальністю відтворює історію Лемківщини, її традиції, культуру та складну долю народу.

Монографія поєднує наукову точність і емоційність викладу, що робить її цікавою як для дослідників, так і для широкого кола читачів.

Подарунок для музею

Нещодавно автор завітав до музейного комплексу «Лемківське село» та подарував примірник книги. У закладі подякували Петру Козубському за внесок у збереження та популяризацію лемківської культури.

З питань придбання видання можна звертатися до автора або безпосередньо у музейний комплекс.

Джерело: Музейний Комплекс Лемківське Село

Теги: Монастириська, Лемківщина

Написати

Ми у соцмережах