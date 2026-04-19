«Контінентал» створює осередки здорового довкілля для комах в урбанізованих середовищах

У «Контінентал Фармерз Груп» нова екологічна ініціатива — компанія запускає проєкт «Комашина домівка», покликаний зберігати біорізноманіття і сприяти вихованню екологічної свідомості в дітей. Ініціатива передбачає встановлення будиночків для комах — спеціально створених екосистем безпечного перебування для тих видів корисних запилювачів, які втрачають природні місця існування через урбанізацію. Це особливо актуально для міських територій і великих селищ, де через розширення забудови та інфраструктури залишається дедалі менше місця для дикої природи.

«Контінентал» починає із себе: проєкт «Комашина домівка» стартує з власних виробничих баз компанії, після чого поширюватиметься на школи в громадах її присутності в п’яти західноукраїнських областях. Завдяки партнерській підтримці Уряду Королівства Нідерландів проєкт масштабуватиметься на національний рівень, отож комашині будиночки від «Контінентал» з’являться по всій Україні.

Готелі для комах виготовляють на замовлення компанії з екологічно чистих матеріалів. Вони містять різноманітні секції для підтримки популяції природних запилювачів: порожнисті стебла для одиночних диких бджіл, просвердлені дерев’яні блоки, природні матеріали для різних видів жуків та інших комах. Кожна конструкція розрахована на цілорічне використання та потребує мінімального обслуговування.

«Комашина домівка», окрім користі для довкілля, має й просвітницьку мету. За QR-кодом, розміщеним на кожному будиночку, школярі отримують доступ до інтерактивної освітньої платформи з інформацією про життя комах та їхню роль у природі. Учні доглядатимуть за комашиними домівками, з часом замінюючи матеріали на нові. Вони матимуть змогу на власні очі спостерігати за життєвими циклами корисних запилювачів і розуміти цінність кожної комашки для загальної екосистеми, її біорізноманітності. Так комашині домівки водночас стають «живими класами» під відкритим небом. Школярі зможуть навіть вирощувати поблизу будиночків різнотрав’я для своїх підопічних — місце розташування дуже важливе для ефективності комашиних домівок: найкраще, щоб неподалік були ділянки з багатим видовим складом рослин, які забезпечували б комашкам їжу (нектар і пилок).

«Готелі для комах — поширена практика в європейських країнах, де вони є елементом екологічної освіти дітей, а також частиною концепції сталого розвитку, — розповідає директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів «Контінентал» Нонна Шмідік. — Там подібні ініціативи реалізують переважно муніципалітети та освітні заклади. Ми ж вирішили адаптувати цю корисну практику до українських реалій та інтегрувати її у власну політику корпоративної соціальної відповідальності, адже проєкт «Комашина домівка» цілковито відповідає цінностям «Контінентал».

Протягом 2026 року в рамках «Комашиної домівки» «Контінентал Фармерз Груп» планує встановити понад пів сотні готелів для комах у різних населених пунктах. Громадам, які хочуть долучитися до проєкту, потрібно заповнити форму зголошення. Також ініціативні групи можуть виготовити будиночок для комах самостійно, скориставшись детальною інструкцією на сайті проєкту.

Ірина СТАХУРСЬКА