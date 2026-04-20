Музей війни у Збаражі поповнився макетами скидів дронів

У Збаражі фонд музею російсько-української війни поповнився новими експонатами. До закладу передали макети скидів, які використовують на дронах під час бойових дій.

20.04.2026

Яровий Роман

Історія, Новини, Війна з рф

Нові експонати у музеї

Про це повідомив директор установи Володимир Голоднюк. Йдеться про макети боєприпасів, які застосовують сучасні безпілотники.

Серед переданих експонатів — елементи різної форми та конструкції, зокрема подовжені та округлі деталі з хвостовими стабілізаторами, а також корпуси з характерною текстурою та металевими елементами.

Важливе поповнення експозиції

У музеї зазначають, що такі експонати допомагають краще зрозуміти сучасну війну та технології, які використовуються на фронті.

Інформацію про походження макетів наразі не розголошують.

Джерело: КУ ЗМР МУЗЕЙ російсько-української війни

Теги: музей, Збараж

