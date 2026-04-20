Музей війни у Збаражі поповнився макетами скидів дронів

Про це повідомив директор установи Володимир Голоднюк. Йдеться про макети боєприпасів, які застосовують сучасні безпілотники.
Серед переданих експонатів — елементи різної форми та конструкції, зокрема подовжені та округлі деталі з хвостовими стабілізаторами, а також корпуси з характерною текстурою та металевими елементами.
У музеї зазначають, що такі експонати допомагають краще зрозуміти сучасну війну та технології, які використовуються на фронті.
Інформацію про походження макетів наразі не розголошують.