Наш нейрохірург пройшов стажування у Японії

Завідувач відділенням неврології та нейрохірургії Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Павло Бідзіля повернувся з професійного стажування у Японії.

Як повідомили у мед закладі, протягом місяця лікар навчався у Fujita Health University BANTANE Hospital — одному з провідних нейрохірургічних центрів.

“Фахівці лікарні швидкої допомоги здобувають досвід у провідних клініках світу, щоб сучасні підходи працювали у Тернополі для наших пацієнтів”, — йдеться у повідомленні.

Під час стажування медик брав участь у складних нейрохірургічних операціях, долучався до клінічних розборів і конференцій, а також переймав передові хірургічні техніки та знайомився з сучасним обладнанням.

У лікарні зазначають, що впровадження нових знань є особливо важливим, адже кількість пацієнтів, які потребують висококваліфікованої нейрохірургічної допомоги, зростає.

“Медицина не стоїть на місці і ми разом із нею. Сьогодні кількість пацієнтів, які потребують висококваліфікованої нейрохірургічної допомоги, зростає наше завдання – забезпечити максимально якісне та сучасне лікування. Завжди рухаємось вперед – навчаємось у найкращих та впроваджуємо світові стандарти у щоденну практику”, – підсумували у лікарні.