Після важкої хвороби помер священник з Тернопільщини

Після важкої хвороби спочив у Господі клірик Тернопільської єпархії ПЦУ протоієрей Богдан Піскорський.

Про це повідомили у єпархії.

Отець Богдан, який понад 40 років, з 1982-го по 2023-й, був настоятелем храмів святого архістратига Михаїла с. Нова Могильниця та Святої Трійці с. Стара Могильниця Теребовлянського благочиння, помер 30 травня. Йому було 74 роки.

“Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, духовенство та миряни єпархії висловлюють щирі співчуття парафіянам та родині новопреставленого протоієрея Богдана Піскорського. Хай Всемилостивий Господь упокоїть душу новопреставленого отця Богдана, де всі святі спочивають. Вічна пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.

Панахиду за отцем Богданом і чин похорону звершить митрополит Нестор. Богослужіння відбудуться у храмі Святої Трійці с. Стара Могильниця: панахида – 30 травня (поч. о 19:00), похорон – 31 травня (поч. о 9:00).

Богдан Григорович Піскорський народився 2 січня 1951 року в селі Шумляни тодішнього Підгаєцького району Тернопільської області. У 1965 році закінчив місцеву школу, а 1969-му – Підгаєцьке медичне училище. З 1969 по 1971 року проходив службу в армії. До 1979 року працював фельдшером у с. Геленки Козівського району.

Духовну освіту здобув у Ленінградській духовній семінарії (випуск 1982 року). У священичий сан посвячений у 1981 році. 1997 року нагороджений правом носіння митри.