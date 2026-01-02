На Тернопільщині побита і покусана 16-дівчина потрапила до лікарні

В обласну дитячу лікарню доправлено 16-річну жительку Тернопільського району. Дівчина перебувала у стані сп’яніння з кусаними ранами та забоями, повідомляють у поліції області.

Дівчину побила та покусала знайома з якою в одній компанії зустрічали Новий рік.

Поліцейські встановили, що неповнолітня разом з компанією зустрічала Новий рік в обласному центрі. В якийсь момент між нею та 21- річною тернополянкою виник конфлікт. Дівчата вчепилися одна в одну. Внаслідок цього жителька Тернопільського району отримала тілесні ушкодження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.