02.01.2026 16:02

На Тернопільщині побита і покусана 16-дівчина потрапила до лікарні

02.01.2026

Ірина Нова

Тернопільщина, Новини, Оперативно

В обласну дитячу лікарню доправлено 16-річну жительку Тернопільського району. Дівчина перебувала у стані сп’яніння з кусаними ранами та забоями, повідомляють у поліції області.

Дівчину побила та покусала знайома з якою в одній компанії зустрічали Новий рік.

Поліцейські встановили, що неповнолітня разом з компанією зустрічала Новий рік в обласному центрі. В якийсь момент між нею та 21- річною  тернополянкою виник конфлікт. Дівчата вчепилися одна в одну. Внаслідок цього жителька Тернопільського району отримала тілесні ушкодження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Теги: Тернопільщина, підліток, події

