12 квітня зареєстровано петицію “Щодо підтримки законопроекту про заборони УПЦ МП в Україні” Протягом 13 днів її підтримали більше 700 жителів області.

Сьогодні всі українці розуміють – пора раз і назавжди викорінити усе загарбницьке з нашої землі. Адже, саме за надмірну людяність і толерантність нашого народу до діяльності УПЦ МП на території України, до музики російських виконавців в громадських місцях, до “рускоязичного” населення, якому ну ніяк не хотілось вчити державну мову. Як наслідок, ми протягом 8 років розплачуємось за це все життями наших дітей, жінок, родичів, знайомих, військових, добровольців – відважних синів і доньок України. Важко уявити що ще мають зробити рашисти після Бородянки, Бучі, Маріуполя з нашим народом, щоб ми перейшли від популізму та пустих обіцянок до рішучих дій.

Зараз кожен із нас повинен сприяти прийняттю рішень, які були необхідними, ще в 2014 році, з початком російської агресії проти українського народу, і на які ніяк не могли зважитись наші політики.

Для розгляду петиції на сесії Тернопільської обласної ради потрібно 1 000 голосів. Тому необхідно, щоб 300 чоловік висловили свою позицію й протягом 77 днів підтримали ініціативу на сайті обласної ради. Так ми зможемо на законодавчому рівні нарешті зупинити промивання московськими попами мізків українцям у церквах Тернопільщини та на усій території нашої країни.

Московія нагло та підло напала на Україну і її армія вбиває, гвалтує українське населення уже більше місяця, а ще раніше – багато років. За цей час війни убито кілька тисяч українських мирних громадян. Московія погрожує повним винищенням українців, захопленням усіх її територій, руйнуванням міст та сіл нашої держави. Тим часом, московська церква продовжує своє існування і діяльність в Україні. В московії, як відомо з багаточисленних відео, московські попи освячують зброю, якою рашисти їдуть вбивати українських воїнів. Уже давно розпочався рух в Україні серед мирян щодо переходу з московського патріархату до Православної Церкви України. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення москалів, цей процес гальмується прихильниками УПЦ МП, попри бажання вірян змінити конфесію. І хоча уже більше 50 релігійних громад вирішили вийти з підпорядкування московського патріархату та РПЦ. Але насправді це дуже мала кількість, – йдеться у тексті петиції.

Авторка ініціативи Кударевко Леся Володимирівна закликає депутатів Тернопільської обласної ради також підтримати даний законопроєкт.