Петицію “Щодо підтримки законопроекту про заборони УПЦ МП в Україні” зареєстровано 12 квітня 2022 року та розміщено на сайті. Всього за 15 днів вона набрала понад 1000 голосів, які необхідні для її розгляду під час сесії Тернопільської обласної ради.

Незважаючи на те, що потрібна кількість голосів уже є, тернополяни та жителі області продовжують надсилати свої голоси, що свідчить про актуальність проблеми навколо московської церкви.

Авторка петиції, Леся Кударевко, вкотре закликала депутатів облради підтримати петицію та обґрунтувала необхідність заборони УПЦ МП наступним чином:

В московії, як відомо з багаточисленних відео, московські попи освячують зброю, якою рашисти їдуть вбивати українських воїнів. Уже давно розпочався рух в Україні серед мирян щодо переходу з московського патріархату до Православної Церкви України. Нажаль, з початку повномасштабного вторгнення москалів, цей процес гальмується прихильниками УПЦ МП, попри бажання вірян змінити конфесію. І хоча уже більше 50 релігійних громад вирішили вийти з підпорядкування московського патріархату та РПЦ. Але насправді це дуже мала кількість. Існує потреба в підсиленні бажання переходу українських парафіян до справжнього православ’я, а не вірувати в облудне московське – зазначає авторка петиції.

Сьогодні, задовго до завершення крайнього терміну збору підписів, петиція набрала 1 040 із необхідних 1000 голосів. Тепер на цю ініціативу змушені відреагувати керівництво та депутати Тернопільської обласної ради під час наступної сесії.

Усі тернополяни та жителі області, ще протягом 74 днів, мають можливість ознайомитись із текстом документа й підтримати дану ініціативу за покликанням.