Пасхальне послання митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Тернопільської єпархії

Дорогі брати і сестри!

Христос воскрес!

Незважаючи на спричинені війною горе та смуток, які переживає кожен українець, ми з вами сьогодні відзначаємо Христове Воскресіння. Це свято наповнює нас упевненістю в перемозі над російським окупантом, оскільки Воскресіння Христове – це торжество перемоги добра над злом, правди над неправдою, перемоги Бога над дияволом.

Христос не вчинив нічого злого своїм розпинателям, та вони все одно вбили Його, сподіваючись цим змусити Бога замовкнути і не викривати їхніх гріхів. Але Христос воскрес, показуючи що богоборці ніколи не досягнуть успіху, що ніхто не зможе приховати істину, яку Христос звіщав людям, і що зло не зможе вічно панувати. Страждання Христові не тільки привели до Його воскресіння, а й показали всім людям правду про Його Божество і про Божественну любов до всіх людей, котра кожному з нас відкрила шлях до вічного блаженства в Небесному Христовому Царстві.

Тому це свято і нашому народу дає впевненість, що зло, принесене московським агресором, не буде вічно панувати на нашій землі, що Україна переможе ненависть ворога, як Христос переміг смерть і диявола.

Але багатьох турбує питання: коли це станеться? Коли прийде перемога над окупантом, а з нею і мир? Чому війна триває вже так довго і ніяк не закінчиться?

На жаль, сьогодні український народ розділився на тих, хто докладає всіх зусиль заради перемоги, захищає Україну зі зброєю в руках чи, залишаючись у тилу, віддає останнє для захисту Батьківщини, та на тих, хто просто чекає коли війна закінчиться, щоб жити у спокої та в своє задоволення. І якщо першим потрібна лише перемога над ворогом, бо якщо не буде перемоги, то не буде й справжнього миру, то іншим потрібен просто мир і не важливо якою мовою вони будуть розмовляти після закінчення війни чи який прапор буде висіти над їхнім будинком.

Так, сьогодні вони люблять Україну на словах, але якщо прийде окупант, то вони полюблять і його державу і будуть вважати себе частиною цього народу, бо особисте благополуччя для них важливіше, ніж Українська держава чи українська нація. І Україну ослаблює те, що не всі готові боротися за її перемогу і свободу в той час, коли наші воїни віддають свої життя за кожного українця: і за тих хто любить свій народ по-справжньому, і за тих, хто любить його тільки на словах.

Українці всю свою історію боролися за те, щоб жити вільно на своїй землі і завжди це право відстоювали своєю кров’ю, очікуючи, що нащадки будуть розбудовувати справді українську державу, за яку їхні батьки віддають своє життя. А ще ми всі чекаємо збільшення допомоги від наших союзників, сподіваючись на їхню зброю та розуміння, що українці борються і вмирають в тому числі і за їхнє життя та майбутнє.

То що ж, в таких важких обставинах Україна не зможе перемогти? Не просто зможе, а й обов’язково переможе, бо з нами Бог! Бог завжди там, де люди до Нього звертаються, де Його потребують і усвідомлюють це. Коли ізраїльський народ йшов з Богом проти набагато сильнішого ворога, то завжди перемагав, незалежно від того, наскільки ворог перевищував його числом.

«Нехай ваш дух не занепадає, не бійтеся, не тривожтесь і не тремтіть перед ними, адже Господь, ваш Бог, іде з вами, щоб воювати за вас з вашими ворогами та врятувати вас» (Втор. 20:3-4) – каже нам Святе Письмо. Але те, що з нами Господь, не означає, що ми не повинні докладати всіх зусиль у боротьбі проти ворога. Ми не можемо склавши руки чекати, що Господь буде боротися за нас і дасть нам готову перемогу. Боротьба за істину і свободу – це завжди страждання, скорботи і біль.

Щоб Христос воскрес, Йому необхідно було постраждати на хресті та померти. І життя християнина полягає в наслідуванні Христа. Не тільки наслідування Його вірності Богу Отцю, а й готовності при потребі постраждати за істину. Все це наближає нас до Бога, завдяки цьому ми і стаємо справжніми християнами.

«Так, як написано: За Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо – завдяки Тому, Хто нас полюбив» (Рим. 8:36-37) – звертається до римських християн святий апостол Павло. Боротьба проти московського окупанта – це не тільки боротьба проти людей зі зброєю, які прийшли на нашу землю, це й боротьба проти диявола, який сюди їх привів: «…наша боротьба не з тілом і кров’ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби» (Еф. 6:12).

А для такої боротьби ми повинні бути готові не тільки фізично і збройно, а й духовно. Сподіватись не тільки на «дванадцять легіонів ангелів» (Мф. 26:53) у вигляді військової допомоги від союзників, а й пам’ятати слова Христа «У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні: Я переміг світ» (Ін. 16:33). І нам Господь дарує перемогу, якщо ми будемо боротися за Україну і в цій боротьбі покладатися на Бога і щиро молитися, щоб Він нас укріпив у боротьбі, зміцнив наших захисників, зберіг їх від поранення і смерті, та допомагати нашій державі і нашому народу вистояти перед лицем диявольського ворога.

У ці пасхальні дні хочу привітати духовенство та парафіян нашої єпархії з радісним святом Світлого Христового Воскресіння. У цей нелегкий час закликаю посилити наші молитви за українських воїнів, щоб Господь укріпив їхні сили вигнати московського окупанта з української землі і здобути остаточну перемогу. Щиро вітаю обласну, районну та місцеву владу, вітаю наших воїнів-захисників, лікарів, волонтерів та всіх православних християн Тернопільщини з величним і славним святом Воскресіння Христового.

Також у сьогоднішній день світлого свята згадаймо тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли святкувати, не відчуваючи жахів війни. Нехай Господь дарує нашим героям Царство Небесне і вічне життя, а їхнім родинам, які перебувають у горі та скорботі, утіху, що як Христос помер і воскрес, так і новітні українські лицарі знайдуть вічне життя в оселях небесних, а пам’ять про них ніколи не зникне з наших сердець.

З молитвою і вірою в Божу допомогу борімося кожен у міру своїх сил – і Господь обов’язково подасть українським воїнам перемогу, а всім українцям сили і мудрість відбудувати державу на засадах любові до Бога та вірності своєму народу.

Нехай Господь, що воскрес із мертвих і відкрив усім нам шлях до Небесного Царства, дарує українському народу перемогу над російським агресором і благословенний мир!

Воістину Христос воскрес!

Нестор,

митрополит Тернопільський і Кременецький

Пасха Христова

2024 рік

м. Тернопіль