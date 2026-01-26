26.01.2026 10:11

Оприлюднили графік професійних прощ до Зарваниці на 2026 рік

Паломництва до Марійського духовного центру триватимуть з березня до жовтня

26.01.2026

Яровий Роман

Тернопільщина, Новини, Духовне, Офіційно

Всеукраїнська проща до Зарваниці 14-15 липня 2018 року. Фото: pilgrimage.in.ua
У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української греко-католицької церкви оприлюднили оновлений графік професійних прощ до Марійського духовного центру Зарваниця на 2026 рік.

Як повідомляють в архиєпархії, паломництва розпочнуться наприкінці березня та триватимуть до жовтня. Упродовж цього періоду до Зарваниці прибуватимуть прочани різних професій з усієї України.

Професійні прощі — це особливі духовні заходи, під час яких представники різних сфер діяльності об’єднуються у спільній молитві. До Марійського духовного центру традиційно приїжджають вчителі, медики, військовослужбовці, державні службовці, працівники культури та представники інших професій.

Учасники прощ приходять до святині, щоб подякувати Богові за своє покликання, попросити благословення на щоденну працю та духовно оновитися. Такі паломництва є нагодою для глибокої молитви, участі у Святій Літургії, Святих Тайнах і переосмислення професійної відповідальності.

У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії наголошують, що професійні прощі до Зарваниці сприяють духовному зміцненню спільнот, дарують надію та натхнення для подальшого служіння людям і суспільству.

Графік професійних прощ до Зарваниці у 2026 році виглядає так:

  • 29 березня – проща працівників житлово-комунальних господарств.
  • 10 травня – проща руху «Матері в молитві».
  • 16 травня – проща католицьких закладів освіти.
  • 23 травня – проща Вівтарних та Марійських дружин.
  • 6-7 червня – Всеукраїнська проща пластунів.
  • 13 червня – проща родин та спільноти «Подружні зустрічі».
  • 20 червня – День Подяки ліцею «Знамення».
  • 21 червня – проща родин загиблих та зниклих безвісти.
  • 27 червня – проща дітей з інвалідністю та проща аграріїв, фермерів.
  • 28 червня – проща працівників Державної податкової служби.
  • 4 липня – проща працівників системи споживчої кооперації.
  • 25 липня – проща медичних працівників.
  • 9 серпня – проща працівників енергетичної галузі.
  • 5 вересня – проща Сокальсько-Жовківської єпархії.
  • 6 вересня – проща працівників газової галузі.
  • 12 вересня – проща Мукачівської єпархії УГКЦ.
  • 13 вересня – проща рятувальників.
  • 19-20 вересня – Всеукраїнська проща військових.
  • 26 вересня – Всеукраїнська проща освітян.
  • 27 вересня – проща пасічників та проща бібліотекарів.
  • 24 жовтня – проща працівників соціальних служб та Пенсійного фонду.

Теги: професійні прощі, духовне життя, Тернопільщина, Марійський Духовний центр, Зарваниця, УГКЦ, паломництво

