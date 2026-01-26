Оприлюднили графік професійних прощ до Зарваниці на 2026 рік

У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української греко-католицької церкви оприлюднили оновлений графік професійних прощ до Марійського духовного центру Зарваниця на 2026 рік.

Як повідомляють в архиєпархії, паломництва розпочнуться наприкінці березня та триватимуть до жовтня. Упродовж цього періоду до Зарваниці прибуватимуть прочани різних професій з усієї України.

Професійні прощі — це особливі духовні заходи, під час яких представники різних сфер діяльності об’єднуються у спільній молитві. До Марійського духовного центру традиційно приїжджають вчителі, медики, військовослужбовці, державні службовці, працівники культури та представники інших професій.

Учасники прощ приходять до святині, щоб подякувати Богові за своє покликання, попросити благословення на щоденну працю та духовно оновитися. Такі паломництва є нагодою для глибокої молитви, участі у Святій Літургії, Святих Тайнах і переосмислення професійної відповідальності.

У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії наголошують, що професійні прощі до Зарваниці сприяють духовному зміцненню спільнот, дарують надію та натхнення для подальшого служіння людям і суспільству.

Графік професійних прощ до Зарваниці у 2026 році виглядає так: