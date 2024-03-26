Обстріл Тернопільщини 22 березня: підрахували збитки, завдані людям

Нагадаємо, у ніч на 22 березня противник завдав комбінованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Не виключенням була й Тернопільщина.

У злагоджені роботі з військовими протиповітряної оборони, силами зенітно-кулеметного батальйону, сформованого на Тернопільщині, ліквідовано ворожі БПлА типу Shahed в області. Внаслідок падіння уламків ворожих обʼєктів у Тернопільській області зафіксовано пошкодження 25 приватних домогосподарств.

У громаді, де постраждали домогосподарства, досі усувають наслідки обстрілу. Про це повідомим голова ОТГ Євген Здебський.

За його словами, підрахували збитки, сума становить понад 300 тисяч гривень.

“Силами громад для ліквідації наслідків вибуху виділено понад 100 тисяч гривень. Задіяли покривні матеріали: доски, цвяхи, поліетиленову плівку, шифер. Що треба — ми вже все зібрали і перекрили. Зараз таких серйозних проблем немає”.

Євген Здебський каже, облаштувати приватні домогосподарства допомагає благодійний фонд “Рокада”. Регіональна координаторка Тернопільського осередку благодійного фонду “Рокада” Віта Федосєєнко розповіла Суспільному, для громади надали 30 наборів будматеріалів. За її словами, допомогу фінансує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.