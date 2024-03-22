Можливі перебої з електропостачанням, – брифінг щодо обстрілу Тернопільщини

У ніч на 22 березня противник завдав комбінованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Не виключенням була й Тернопільщина. Всього по країні ворог завдав удару 151 видом озброєння. У результаті повітряного бою знищено 92 бойові цілі, 55 ударних безпілотних літальних апаратів, 35 крилатих ракет і дві керовані авіаційні бомби.
Під час брифінгу заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко зазначив, що по електропостачанню в області надзвичайних ситуацій немає. Але вцілому по Україні ситуація складна. За повідомленнями “Укренерго” відбулася одна із наймасштабніших атак на нашу енергетичну систему.
Тому хотів би нагадати, що війна триває. Ворог не припиняє спроби знищити нашу енергосистему. Хотів би вас попросити з розуміннями ставити до того, якщо будуть перебої з електропостачанням, планові відключення і розуміти, що в час війни такі речі можливі. У сусідніх областях обєкти критичної інфраструктури зазнали атак.
У злагоджені роботі з військовими протиповітряної оборони, силами зенітно-кулеметного батальйону, сформованого на Тернопільщині, ліквідовано ворожі БПлА типу Shahed в області.
Внаслідок падіння уламків ворожих обʼєктів у Тернопільській області зафіксовано пошкодження 25 приватних домогосподарств. Відповідні служби та створені комісії працюють на місцях та фіксують пошкодження, повідомив Юрій Берестецький – заступник начальника ГУ ДСНС у Тернопільській області