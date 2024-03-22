Можливі перебої з електропостачанням, – брифінг щодо обстрілу Тернопільщини

У ніч на 22 березня противник завдав комбінованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Не виключенням була й Тернопільщина. Всього по країні ворог завдав удару 151 видом озброєння. У результаті повітряного бою знищено 92 бойові цілі, 55 ударних безпілотних літальних апаратів, 35 крилатих ракет і дві керовані авіаційні бомби.

Під час брифінгу заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко зазначив, що по електропостачанню в області надзвичайних ситуацій немає. Але вцілому по Україні ситуація складна. За повідомленнями “Укренерго” відбулася одна із наймасштабніших атак на нашу енергетичну систему.