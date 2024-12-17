Названо найкориснішу рибу, яку обов’язково потрібно їсти взимку

Яку рибу обов’язково потрібно їсти взимку. Це не риба, а справжнє джерело вітамінів: вона обов’язково повинна бути в раціоні.

Експертка із харчування нутриціологиня Ганна Журня розповіла виданню “На пенсії”, що в осінньо-зимовий період людині потрібно більше поживних речовин для підтримки імунної системи.

Чим корисний оселедець

Оселедець є джерелом жирних кислот омега-3, які важливі для серцево-судинної системи. Судини стають більш еластичними, знижується ризик тромбозів. Цинк сприяє зміцненню захисних функцій організму, що стає особливо актуально у час застуд та вірусів. Кальцій, магній та фосфор, які значній кількості містяться в оселедцях, потрібні для формування та підтримки кісткової тканини.

Для здоров’я щитовидної залози в оселедці є селен та йод. Вітамін В 12 важливий для роботи нервової системи. А ще є вітамін D, який у похмуру погоду важко синтезується в організмі. Білок важливий для підтримки м’язів і відновлення тканин.

«Білок риби краще засвоюється в порівнянні з його аналогом у м’ясі птиці, свинині чи яловичині. Оселедець чудово підходить людям, які мають проблеми із травленням, намагаються вести здоровий спосіб життя, стежать за м’язовою масою та вагою», – пояснює Ганна Журня.

Кому не варто їсти оселедець

Солоною рибою не можна зловживати тим, хто страждає на хронічні захворювання. Люди з гіпертонією, проблемами з нирками повинні контролювати кількість солі в своєму раціоні. Адже її надмірна кількість підвищує артеріальний тиск та посилює захворювання нирок і серцево-судинної системи.

Але зовсім відмовлятися від оселедців не потрібно. Обирайте малосолену або мариновану рибу. Їже її не частіше одного разу на тиждень.

За словами нутриціолога, пресерви з оселедця містять консерванти. Це – лимонна кислота, бензоат натрію і сорбат калію. Але ці речовини не шкодять організму, якщо вживаються в помірній кількості.

З чим їсти оселедець

Оселедець чудово поєднується зі свіжими та маринованими овочами. Багатьом смакує оселедець з картоплею. Досить популярним є салат «Оселедць під шубою», де його доповнюють корисні овочі. Однак наявність майонезу робить його менш корисним. Тому експертка радить обирати низькокалорійний майонез або змішувати його зі сметаною.

Досить поживним і корисним буде поєднання оселедця з хлібом. Але найкраще, якщо це буде цільнозерновий хліб.