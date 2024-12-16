Які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконня та чому

На підвіконнях більшості будинків можна побачити безліч видів рослин, які створюють затишну атмосферу та радують око. Але не всі кімнатні рослини можна тримати на підвіконні, розповідає видання “На пенсії”.

Сусідство з радіаторами опалення може негативно позначитися на стані більшості кімнатних рослин, оскільки повітря біля них стає надто сухим. Це може призвести до в’янення та пошкодження здорового листя.

Серед рослин, яким не варто перебувати на підвіконнях, можна виділити кілька найчутливіших.

Наприклад, монстера, чудова тропічна рослина з великим і виразним листям, не переносить близькості до батарей. Вона полюбляє тепло і яскраве, але розсіяне світло, а ось пряме сонячне проміння може обпекти її листя. Тому для монстери краще вибрати місце, де вона зможе отримувати багато світла, але при цьому буде захищена від палючих променів.

Фікус — ще одна рослина, яка, незважаючи на свою популярність, віддає перевагу темним куточкам. Він не любить надмірного світла, тому краще розмістити його подалі від вікон, щоб забезпечити оптимальні умови для зростання та уникнути стресу, спричиненого надлишком сонячного світла.

Грошове дерево, або товстянка, також потребує особливого підходу. Це сукулент, який потребує сонячного світла та помірної вологості. Однак близькість до радіатора зробить повітря надто сухим, що може негативно позначитися на його здоров’ї. Тому найкраще знайти для нього місце, де він зможе насолоджуватися сонячним промінням, залишаючись далеко від холодних протягів.

Тому обов’язково зважте на ці вимоги при розміщенні улюблених кімнатних рослин у будинку.