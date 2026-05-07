Графік безкоштовного вакцинування домашніх тварин від сказу у Тернополі

Сказ є одним із найнебезпечніших інфекційних захворювань для людей і тварин. Хвороба уражає центральну нервову систему та майже завжди завершується смертю. Саме тому вакцинація залишається найефективнішим способом захисту домашніх улюбленців.

Що варто знати власникам тварин

Фахівці нагадують кілька важливих правил:

купуючи тварину, необхідно перевіряти наявність ветеринарних документів та паспорта;

після придбання домашнього улюбленця слід звернутися до ветеринара для огляду та вакцинації;

безкоштовне щеплення від сказу проводять для собак, котів та інших тварин із тримісячного віку;

у разі укусу людини чи іншої тварини потрібно негайно повідомити ветеринарну службу;

собак слід вигулювати на короткому повідку та в наморднику;

не можна контактувати з безпритульними чи дикими тваринами.

Також у місті триває реєстрація домашніх тварин через спеціальний вебпортал.

Де проводитимуть вакцинацію

Безкоштовне щеплення здійснюватимуть працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини у визначених локаціях Тернополя.

Графік вакцинації домашніх тварин у Тернополі на 2026 рік:

Також нагадуємо, що хворіють як дикі, так і домашні тварини.

