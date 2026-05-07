07.05.2026 18:04

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Графік безкоштовного вакцинування домашніх тварин від сказу у Тернополі

Із 7 травня до 18 червня у Тернополі триватиме кампанія з безкоштовної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Щеплення проводитимуть у різних мікрорайонах міста за визначеним графіком.

07.05.2026

Яровий Роман

41

Новини, Здоров`я

Поширити:

Сказ є одним із найнебезпечніших інфекційних захворювань для людей і тварин. Хвороба уражає центральну нервову систему та майже завжди завершується смертю. Саме тому вакцинація залишається найефективнішим способом захисту домашніх улюбленців.

Що варто знати власникам тварин

Фахівці нагадують кілька важливих правил:

  • купуючи тварину, необхідно перевіряти наявність ветеринарних документів та паспорта;
  • після придбання домашнього улюбленця слід звернутися до ветеринара для огляду та вакцинації;
  • безкоштовне щеплення від сказу проводять для собак, котів та інших тварин із тримісячного віку;
  • у разі укусу людини чи іншої тварини потрібно негайно повідомити ветеринарну службу;
  • собак слід вигулювати на короткому повідку та в наморднику;
  • не можна контактувати з безпритульними чи дикими тваринами.

Також у місті триває реєстрація домашніх тварин через спеціальний вебпортал.

Де проводитимуть вакцинацію

Безкоштовне щеплення здійснюватимуть працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини у визначених локаціях Тернополя.

Графік вакцинації домашніх тварин у Тернополі на 2026 рік:

Також нагадуємо, що хворіють як дикі, так і домашні тварини.

Читайте також: На Тернопільщині хворі на сказ тварини покусали 61 людину.

Джерело: Тернопільська міська рада

Теги: Тернопіль, сказ, вакцинація

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах