Навіть відступ з Авдіївки вплинув на гривню. Яким буде курс у найближчі місяці?

Гривня, яка втрачала в ціні кілька тижнів поспіль, трохи зміцнилася. І хоч падіння було поступовим, чимало людей знову заговорили про ризики обвалу національної валюти. Та чи реальний такий сценарій?

Відсутність допомоги США та блокування кордону

У Центрі громадського моніторингу та контролю з’ясовували, що впливає на курс гривні та чи чекати від неї подальшого знецінення. Затримка із міжнародною допомогою — ключовий фактор, який впливає на курс гривні. Передусім, йдеться про фінансову допомогу від США, адже пакет підтримки, який передбачав скерування близько 8 млрд доларів, досі не схвалили.

Події на фронті також мають вплив на стан національної валюти. За словами президента інвестиційної групи «Універ» Тараса Козака, свою роль зіграв навіть відступ українських військ з Авдіївки. «Хтось панікує: що буде з Україною після того, як ЗСУ залишили це місто? І ситуативно попит зростає. Реагуючи на це, Нацбанк підвищує офіційний курс. Потім, за деякий час, коли ситуація заспокоїться, НБУ поведе цю «криву» в інший бік для того, щоб навіть певною мірою «покарати» спекулянтів та панікерів, які зараз розгойдують ситуацію», — переконаний економіст.

Повзти донизу гривню може змушувати і блокування україно-польського кордону. Адже перекрита межа впливає на експорт з України частини сільськогосподарської продукції, який приносить у бюджет валютну виручку. «Чергове блокування на кордоні знижує можливості українського експорту та скорочує пропозицію валюти на нашому міжбанку, що, зі свого боку, зменшує статистику валютних торгів», — пояснює фінансовий аналітик видання «Мінфін» Олексій Козирєв.

Нетипова валюта

На думку Тараса Козака, як для валюти країни, що воює, гривня дуже непогано тримається: «Інші країни, що воювали й велику частину своїх бюджетів витрачали на війну, змушені були фінансувати її в тому числі й за рахунок грошового друкарського верстата. Якби Україна поводилася таким же чином, то інфляція й девальвація у нас щороку становили б сотні відсотків».

Але Україна пішла іншим шляхом. Лише у 2022 році інфляція була порівняно високою — понад 26%. Приблизно таким же було й знецінення гривні. У 2023 інфляція в Україні знизилася до 5,1%. А цьогоріч, за уточненим прогнозом Нацбанку, становитиме 8,6%.

Коливання триватимуть

Загалом економісти не виключають що до кінця року курс національної валюти може сягнути 40-41 грн. Проте впродовж року найімовірніше залишатиметься у межах 39 гривень за долар. Зокрема, у зміцненні позиції національної валюти традиційно відіграє роль посівна кампанія, яка триває по всій країні. Аграріям треба закуповувати техніку, пальне, добрива, засоби захисту рослин. І вони заводять валюту в Україну та продають її.

Також у другій половині березня Україна отримала перший транш від Європейського Союзу – 4,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility. Крім того, до держбюджету надійшов третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду – 880 мільйонів доларів. Все це сприятиме стабілізації національної валюти. Та все ж певна турбулентність зберігатиметься доти, доки США остаточно не визначиться з наданням фінансової допомоги Україні.

Козак пояснює: незначні коливання чи навіть послаблення гривні — абсолютно нормальні. «Все робиться для того, аби на цьому ринку було менше можливостей спекулювати. Такого, як іноді бувало, — «купи долари і сиди на них — обов’язково виграєш», — нині немає. Якщо спрощено, Нацбанк запропонував таку стратегію для українців, банків, компаній: інвестуйте в дохідні гривневі інструменти і матимете прибуток у доларах. Регулятор ніби каже: більше ніж 15% річних (це рівень дохідності ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ) не буде», – вважає економіст.