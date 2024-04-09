Сьогодні розглянуть новий мобілізаційний законопроєкт: яких змін очікувати

Комітет Ради з національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Цю версію проєкту закону запропонують нардепам у другому читанні, приймати його у такому вигляді або виключати будь-які пункти – рішення за Радою.

Нововведення, які пропонують запровадити у цьому варіанті законопроєкту:

Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю.

Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (якщо не висловили бажання продовжувати).

Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпот.

Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військових) підлягають повторному медичному огляду.

70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях «на нулі-нулі»

Обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів:

Усі військовозобов’язані, які досі не уточнили в ТЦК, зобов’язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації. Попередньо, згаданий указ очікується 13 травня. Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.

Особам, які укладуть контракт — обіцяють сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

Замість строкової хочуть ввести базову військову службу, яку проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

Реєстрація електронного кабінету для військовозобов’язаних залишається добровільною

Також у чоловіків від 18 до 60 років на кордоні зможуть перевіряти військовий квиток, при виїзді та в’їзді до країни. Незалежно від придатності до служби або відстрочок, кожен чоловік цього віку буде зобов’язаний носити при собі військовий квиток. І пред’являти його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК, а також прикордонників як на пунктах пропуску, так і в прикордонній смузі.

Кожен народний депутат зможе забронювати від армії по два своїх помічника

Чоловікам, які перебувають за кордоном дозволять дистанційно оновлювати дані в ТЦК. Вони зможуть оновити дані в кілька способів: через електронну адресу, через телефонний дзвінок, через електронний кабінет.

Особам, які укладуть контракт — обіцяють сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

Жінок на військовому обліку можуть призвати на військову службу в добровільному порядку. Підлягають взяттю на військовий облік жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Усі працівники Нацполіції України з 2024 року будуть заброньовані.

Штраф за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачено від 17 до понад 22 тис грн для громадян та від 34 тис грн для юридичних осіб.

У документі пропонують запровадити наступні заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з’явився за повісткою або не оновив дані):

– керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК;

– в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом «вимогу»;

– громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;

– якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ.

Варто зазначити, що усі правки до законопроєкту про мобілізацію Комітет рекомендує, а ось приймати їх чи ні – вирішує виключно і тільки зала Парламенту.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що має зʼявитися таблиця до другого читання, в якій буде 4300+ правок.

“100500-ий раз нагадаю, що в залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду Парламентом і голосування в цілому”, – підкреслив нардеп.

Завтра Рада почне розгляд закону у другому читанні. Почнуть з відхилених правок. В четвер зранку почнеться найголовніше: розгляд врахованих правок Комітетом.

“Все буде вирішуватися саме 11-го квітня”, – наголосив нардеп.