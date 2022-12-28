Нардепа з Тернополя будуть судити за підозрою в корупції: тим часом він став професором

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України IX скликання у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

Його дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що народний обранець не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Також майже на 10 тис. грн занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.

Загалом, відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн, зазначають у НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП розпочали на підставі висновку НАЗК і у грудні 2022 року повідомили йому про підозру.

Разом з тим, у НАБУ наголошують, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Додамо, що мова іде про нардепа з Тернополя від “Слуги народу” Володимира Гевка.

Сам народний обранець оприлюднив свою позицію щодо підозри. Володимир Гевко зазначає, що квартира, яку він нібито не задекларував – орендована, і називає обвинувачення абсурдними. Тож має намір доводити свою правоту у Вищому антикорупційному суді.

До слова, поки тривають перипетії довкола декларації, народний обранець став професором. Про це він повідомив на власній сторінці у Фейсбуці.