Найнижчі пенсії – на Тернопільщині

Тернопільщина посідає перше місце у списку областей з найнижчими пенсіями.

Так, за інформацією Пенсійного фонду України, у Тернопільській області пенсіонери в середньому отримують лише 4 070 гривень на місяць. Друге місце за найменшими виплатами посідає Чернівецька – 4 256 гривень, третє – Закарпатська область – 4 262 гривні.

Найвищі пенсії у Києві – 7 249 гривень. Далі йде Рівненська область – 6 790 грн, Донецька – 6 662 грн, Луганська – 6 334 грн та Житомирська – 5 924 грн.

До слова, в Мінсоцполітики анонсували на 2024 рік підвищення пенсій. Приблизно розмір індексації становитиме +13%.

Підвищення планується у кілька етапів: у січні та липні пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну виплату, та тим, кому виповнилося 65 років, за наявності повного страхового стажу, у березні підвищення торкнуться усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також тих, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію – у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Чи стануть за таких умов пенсії тернопільських пенсіонерів вищими, покаже час і перерахунки. А раптом втратимо «призове» перше місце у списку областей з найнижчими пенсіями…