НАБУ склало протокол на мера сусіднього з Тернопільщиною обласного центру

У сусідній з Тернопільщиною області НАБУ вручили новорічний подарунок протокол про адміністративне правопорушення. Це вже не перші адмінматеріали на Третяка.

Олександр Третяк отримав протокол про адміністративне правопорушення за те, що міська рада невчасно та не повністю відповіла на запит НАБУ. Про це повідомляє «Радіо Трек», з посиланням на видання «Четверта влада».

Відомо, що міський голова Рівного не повністю та з порушеними строками надав інформацію, яку запитувало Національне антикорупційне бюро України. Тепер адміністративний протокол про цю подію розглядає Рівненський міський суд.

Пресслужба НАБУ повідомила, що протокол склали ще 28 листопада.

За те, що Олександр Третяк порушив термін відповіді на запит від НАБУ та надав їм неповну інформацію, йому загрожує штраф від 4 тисяч 250 до 6 тисяч 800 гривень.

Протокол передали до суду і 27 грудня його мала розглянути суддя Рівненського міського суду Наталя Діонісьєва. Але засідання перенесли за клопотанням відповідача.

Адвокат та юрист проєкту «Свої люди» від Bihus.info Віталій Гусак каже, що термін притягнення до відповідальності за цією статтею збігає за два місяці, тобто 28 січня.

Він також додає, що справу можуть затягнути, щоб цей термін минув, тоді її закриють і Третяк зможе уникнути покарання.

Про що саме НАБУ хотілося дізнатися у Третяка – невідомо.

До слова, «Четверта влада» зауважує, що двічі відсилала заяви про злочин у поліцію з приводу перешкоджання Олександром Третяком журналістській діяльності.

Міський голова приховує інформацію щодо того, кому з прокурорів Рівненський міськвиконком надав 13 квартир.

Поліція Рівненського району двічі ігнорувала ці заяви, тому надіслали звернення з позовом в Рівненський районний суд, щоб змусити поліцію відкрити і розслідувати кримінальне провадження. Справа перебуває на розгляді.

Зауважимо, що проблеми з законом Третяк має не вперше. Він погрожував «спакувати усіх ромів і вивезти з Рівного».