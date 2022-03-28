Релігійна громада села Витківці поблизу Збаража провела збори, на яких ухвалила одностайне рішення про перехід у лоно Православної Церкви України.

Збаразький благочинний протоієрей Іван Лесик повідомив, що найближчим часом парафія святого великомученика Юрія Переможця подасть прохання про прийняття до єпархії, — повідомили на фейсбук-сторінці єпархії.

Варто зазначити, що священик парафії святого великомученика Юрія Переможця вирішив не йти за своїми прихожанами.

За місяць повномасштабної російської агресії проти України до складу Православної Церкви України з Московського Патріархату офіційно перейшли вже 28 громад.