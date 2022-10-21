Попередньо, підприємство продали за 120 млн грн фірмі – ТзОВ “Грошик”.

Стартова ціна заводу становила 30,8 мн грн.

Участь в аукціоні брали вісім учасників, орієнтовно однакову ціну запропонували – ТзОВ “Грошик” та ТзОВ “ТД Грінер”.

Договір мають підписати з фірмою – ТзОВ “Грошик”, яка запропонувала ціну – 120 000 500 грн.

До слова, це вже четвертий спиртовий завод, який продали на Тернопільщині. Напередодні, ми писали про продаж ще одного спиртзаводу у Чортківському районі.