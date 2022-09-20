Сьогодні, 20 вересня, відбувся приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Марилівського спиртового заводу.



Переможна ставка склала 150,001 млн грн. За право придбання на прозорих торгах змагались 4 учасники. Протягом аукціону вартість продажу зросла майже у 3 рази – зі 54 324 111 грн. стартової ціни.

Підприємство має основне технологічне обладнання й під’єднані всі необхідні комунікації.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять виробничі приміщення та устаткування, зерносклад і 12 одиниць транспорту.